Tesla собрала уже свыше 1,25 млн предзаказов на электрический пикап Tesla Cybertruck

Новый электрический пикап Tesla еще во время презентации привлек к себе немало внимания.

Впрочем, подтверждается это и количеством оформленных предзказов, ведь число желающих, как выяснилось, уже превысило 1,25 млн человек.

Новинка оказалась очень востребованный, несмотря на то, что ее серийное производство еще не началось.

Впрочем, с этим дела обстоят достаточно плохо, ведь в компании все-таки решили перенести старт производства на следующий год.

Ранее сообщалось, что возможно компания отложит запуск в производство пикапа, а теперь это подтверждается официально.

В частности, компания на официальном сайте опубликовала новые сроки выпуска, уведомив потенциальных клиентов.

Согласно последним данным, перенос связан с некоторыми техническими проблемами, хотя ранее была информация, что новинка не поступит вовремя в производство из-за дороговизны комплектующих, в связи с чем цена пикапа будет намного выше заявленной ранее.