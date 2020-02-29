Моделька Tesla Cybertruck попыталась перетянуть настоящий пикап Ford

На канале The Hacksmith показали, насколько хорош их пикап Tesla Cybertruck в масштабе 1:2.

Авторы проекта решили устроить перетягивания каната копии электрического пикапа с настоящим пикапом, но перед этим они машину протестировали на Chevrolet Spark и квадроцикле Polaris RZR.

Tesla Cybertruck в масштабе 1:2 на самом деле является очень мощным автомобилем, в котором установили электрические моторы, выдающие 813 Нм крутящего момента.

Данная «самоделка» легко справилась с Chevrolet Spark и квадроциклом Polaris RZR, а вот с 310-сильным Ford F-150 так все легко не получилось.

Тут все дело оказалось в массе автомобиля, так как пикап от Ford тяжелее. Но блогеры нашли выход и погрузили в Cybertruck балласт массой 680 кг, и попробовали снова.

