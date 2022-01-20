Средняя цена на подержанные автомобили в РФ превысила 1 млн рублей

Специалисты рассказали о средневзвешенной стоимости автомобиля на вторичном рынке по состоянию на январь текущего года.
Как заявили аналитики агентства «Автостат», в январе средняя цена на подержанные автомобили в РФ уже превысила 1 млн рублей.
То есть стоимость машин растет не только на первичном, но и на вторичном рынке, причем тенденция роста наблюдается более года.
В сравнении с декабрем цены на авто с пробегом выросли на 8% или на 79 тыс. рублей. Если говорить о сравнении с январем прошлого года, то рост цен составил 52% или 361 тыс. рублей.
То есть за год машины на вторичном рынке стали дороже в 1,5 раза.
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