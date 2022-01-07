Гражданам РФ посоветовали в условиях дефицита покупать автомобили с пробегом

Впрочем, автомобилисты в сложившихся условиях на первичном авторынке, и так все больше рассматривают покупку машин на вторичном рынке.

Приобретать машины с пробегом советует и исполнительный директор «ЕвроАвто» Виталий Новиков. Приводя слова Новикова журналисты РБК пишут, что из-за дефицита машин и больших накруток дилера, желающим купить машину лучше присмотреться на представленные «свежие» модели авто с пробегом. При этом специалист советует тщательно рассчитать затраты на содержание машины после заводской гарантии.

«Можно сделать простую калькуляцию и прикинуть, какие затраты у вас будут на содержание автомобиля с пробегом, если он выйдет из гарантии; и сколько вы потеряете при перепродаже», — говорит Виталий Новиков.

С другой стороны найти желаемый автомобиль в нужной комплектации проще на вторичке, причем его можно купить сразу, а не ждать поставок у дилера. При этом Виталий отметил, что сделав выбор в пользу вторичного рынка стоит быть готовым к тому, что стоимость выбранной модели с пробегом около 2-х лет может достигать тех же показателей, что и новая машина в базовом исполнении.