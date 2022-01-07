Проанализировав стоимость полноприводных иномарок на российском рынке, эксперты подготовили список из пяти самых доступных моделей.

Опубликован ТОП-5 самых недорогих полноприводных иномарок в РФ в январе 2022 года экспертами carsweek-ru.

На первом месте оказался кроссовер Renault Duster. Версия с полным приводом это Life и ее стоимость стартует от 1 232 000 рублей.

На втором месте оказался полноприводный вариант Nissan Terrano Comfort, который продается за 1 306 000 рублей.

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения в комплектации Classic с полным приводом продается по цене 1 450 000 рублей и он оказался на третьей позиции составленного ТОП-5.

Замыкают рейтинг Renault Arkana в версии Drive и Kia Seltos в исполнении Comfort.

Минимальная стоимость за полноприводные варианты этих автомобилей составляет 1 484 000 и 1 569 900 рублей.