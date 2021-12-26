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Renault Duster возглавил список наиболее дешевых французских кроссоверов в РФ

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В России подготовили новый рейтинг автомобилей, перечислив самые доступные модели среди французских кроссоверов.

Как сообщают «Автоновости Дня», Renault Duster возглавил список самых дешевых французских кроссоверов в РФ. Стоимость этого автомобиля на российском рынке составляет 1 037 000 рублей в базовом исполнении.

На втором месте с ценником от 1 241 000 рублей оказался кроссовер Renault Kaptur, а в тройку вошел Renault Arkana. Купеобразный кроссовер в России продается по цене от 1 329 000 рублей. В опубликованном ТОП-5 еще оказались Citroen C3 Aircross и Peugeot 2008. Эти модели в минимальной комплектации оценены в 1 559 000 и 1 699 000 рублей.

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