Главная » Новости

Американская Tesla установила рекорд по реализации электромобилей в 2021 году

Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

Стало известно об объемах продаж автомобилей американской марки за прошлый год.

Как выяснилось, Tesla в 2021 году установила рекорд, реализовав 937 172 электрокара, а это оказалось на 87% больше, чем годом ранее.

В 2020 году поставки автомобилей составили 499 647 штук. Стоит отметить, что рекордных показателей производитель добился даже несмотря на глобальный дефицит комплектующих.

Среди моделей марки самой востребованной оказался седан Model 3 и кроссовер Model Y, которых только за последние три месяца года было реализовано в количестве 296 850 единиц.

В последний квартал года еще было реализовано 11 750 седанов Model S и кроссоверов Model X.

Tesla отзывает 475 тыс. своих электромобилей на территории США

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО