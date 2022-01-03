Американская Tesla установила рекорд по реализации электромобилей в 2021 году

Стало известно об объемах продаж автомобилей американской марки за прошлый год.

Как выяснилось, Tesla в 2021 году установила рекорд, реализовав 937 172 электрокара, а это оказалось на 87% больше, чем годом ранее.

В 2020 году поставки автомобилей составили 499 647 штук. Стоит отметить, что рекордных показателей производитель добился даже несмотря на глобальный дефицит комплектующих.

Среди моделей марки самой востребованной оказался седан Model 3 и кроссовер Model Y, которых только за последние три месяца года было реализовано в количестве 296 850 единиц.

В последний квартал года еще было реализовано 11 750 седанов Model S и кроссоверов Model X.