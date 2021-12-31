Tesla отзывает 475 тыс. своих электромобилей на территории США

Из-за обнаруженных дефектов еще не было зафиксировано травм или ДТП, но американский автопроизводитель дорожит свою репутацию, поэтому отзывает на сервис почти полмиллиона автомобилей.

Tesla запустила отзывную кампанию, которая затрагивает 475 000 машин с дефектами в системе камер и багажнике.

На сервис поедут автовладельцы Model 3, выпущенных в период с 2017 по 2020 г. У них при открывании и закрывании крышки багажника могут возникнут повреждения коаксиального кабеля, который подключен к камере заднего вида.

Еще 119 000 седанов Model S выпущенных с 2014 по 2021 г. тоже отправятся в дилерские сервисные центры. У флагманской модели был обнаружен неровно установленный модуль защелки переднего багажника. Это может привести к открытию багажника во время движения.

В Tesla отметили, что владельцы автомобилей, которые уже самостоятельно устранили перечисленные дефекты получат компенсацию за проделанную работу.