Компания закрыла отдел разработок ДВС в Научно-техническом центре в Намьянге.

О том, что автоконцерн Hyundai прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания сообщило издание The Korea Economic Daily.

По информации журналистов, в компании отказались от разработки ДВС и вместо этого будут развивать электрические технологии.

То есть нового поколения бензиновых и дизельных моторов ожидать не стоит, и все автомобили марки скоро будут электрифицированными.

У автопроизводителя уже есть наработки в области «зеленых» технологий. К ним относится и разработанная совместно с Kia платформа E-GMP, а также электромоторы, которые уже устанавливаются в новом кроссовере Ioniq 5.