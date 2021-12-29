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Автоконцерн Hyundai прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания

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Компания закрыла отдел разработок ДВС в Научно-техническом центре в Намьянге.

О том, что автоконцерн Hyundai прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания сообщило издание The Korea Economic Daily.

По информации журналистов, в компании отказались от разработки ДВС и вместо этого будут развивать электрические технологии.

То есть нового поколения бензиновых и дизельных моторов ожидать не стоит, и все автомобили марки скоро будут электрифицированными.

У автопроизводителя уже есть наработки в области «зеленых» технологий. К ним относится и разработанная совместно с Kia платформа E-GMP, а также электромоторы, которые уже устанавливаются в новом кроссовере Ioniq 5.

Электрический кроссовер Ioniq 5 от Hyundai выйдет в России в 2022 году

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