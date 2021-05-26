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Электрический кроссовер Ioniq 5 от Hyundai выйдет в России в 2022 году

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Hyundai в Россию привезет свой электрокар Ioniq 5, который появится в стране в следующем году, но автомобиль нельзя будет купить в дилерских центрах.
На пресс-конференции представитель корейского производителя заявил, что Ioniq 5 появится в России не в текущем году, как планировалось ранее, а в 2022 году.

Причем Ioniq 5 первоначально будут предлагать только по подписке сроком до 1 года (оплата за использование электрокара будет происходить ежемесячно).

В стоимость аренды будет включено все, кроме зарядки и парковки.

В России Ioniq 5 будет доступен только в полноприводной версии с двумя электрическими моторами. Мощность такой модификации 235 и 306 л.с. в зависимости от силовой установки.

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