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Стоимость места в очереди за новой машиной на рынке России достигает 150 тыс. рублей

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На фоне повышенного спроса и дефицита автомобилей, предприимчивые россияне стали предлагать места в очереди за ними.

О стоимости места в очереди за новой машины рассказали журналисты «Коммерсанта», которые выяснили, что цены достигают 150 тыс. рублей.

В сети есть объявление о продаже очереди на покупку Volvo XC40 с поставкой в январе, причем за место в очереди продавец просит 85 тыс. рублей.

По словам экспертов, в некоторых случаях дополнительные расходы на место в очереди будут оправданны хотя бы тем, что машину можно купить без дополнительного оборудования, да и в таком случае покупатель не попадает под новый скачек цен в большую сторону.

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