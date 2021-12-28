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Минпромторг предупредил о дефиците автомобилей на авторынке РФ в 2022 году

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Глава Минпроторга Денис Мантуров рассказал, как будет развиваться ситуация с наличием автомобилей у дилеров в следующем году.

В интервью телеканалу «Россия-24» глава Минпроторга заявил, что в первой половине года нехватка машин сохранится из-за сбоев в поставках полупроводников.

«У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей — те самые чипы», — рассказал Денис Мантуров.

При этом ранее было предположение, что дефицит авто в первом квартале 2022 года пойдет на спад, а их стоимость будет зависеть от множества факторов. В этом году фиксировали самый большой рост цен на новые авто за последние годы, причем, если учитывать прибавку в цене от автопроизводителей, то стоимость увеличилась не так сильно. При этом если учитывать то, что купить машину без допов практически невозможно, то ценники на машины за год из-за этого выросли до 40%.

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