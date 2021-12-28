В планах российской компании выпустить новое поколение внедорожника в 2024 году.

О том, что запланированные сроки выхода LADA Niva менять не станут, сообщили в компании, подводя итоги деятельности компании за год.

То есть, автоконцерн АВТОВАЗ выпустит внедорожник LADA Niva следующей генерации в 2024 году, при этом никакие новые подробности об изменениях не раскрывают.

Ранее уже сообщалось, что внедорожник со сменой поколений получит платформу CMF-B от Renault-Nissan, но несмотря на это производитель обещает, что модель сохранит все особенности предшественниками, а это полный привод, высокий дорожный просвет и прочную конструкцию.