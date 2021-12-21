Главная » Новости

Toyota отправит на сервис в России 16 автомобилей Land Cruiser Prado

Просмотров 61 Опубликовано Обновлено

Японская компания на российском рынке проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены внедорожники Land Cruiser Prado, оснащённые бензиновыми моторами.

Как сообщил Росстандарт, Toyota отправит на сервис в России 16 автомобилей Land Cruiser Prado, проданных в стране в период с 24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года.

Отзыв затрагивает машины, оснащенные бензиновыми моторами, в которых может быть недостаточно прочный сварной шов трубы выпускного коллектора.

Из-за этого существует вероятность растрескивания сварного участка в процессе эксплуатации автомобиля из-за нагрузки, вызванной цикличным изменением температуры и вибрацией.

В связи с этим возможна утечка отработавших газов во время работы двигателя на высоких оборотах (например, при подъеме на холм), что может привести к несоблюдению стандарта, регулирующего нормы выброса отработавших газов в атмосферу. Владельцам отзывных машин обещают заменить выпускной коллектор.

Марка Toyota отзывает в РФ около 10 тыс. автомобилей VENZA из-за подушек безопасности

toyota Toyota Land Cruiser Prado
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО