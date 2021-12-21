Японская компания на российском рынке проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены внедорожники Land Cruiser Prado, оснащённые бензиновыми моторами.

Как сообщил Росстандарт, Toyota отправит на сервис в России 16 автомобилей Land Cruiser Prado, проданных в стране в период с 24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года.

Отзыв затрагивает машины, оснащенные бензиновыми моторами, в которых может быть недостаточно прочный сварной шов трубы выпускного коллектора.

Из-за этого существует вероятность растрескивания сварного участка в процессе эксплуатации автомобиля из-за нагрузки, вызванной цикличным изменением температуры и вибрацией.

В связи с этим возможна утечка отработавших газов во время работы двигателя на высоких оборотах (например, при подъеме на холм), что может привести к несоблюдению стандарта, регулирующего нормы выброса отработавших газов в атмосферу. Владельцам отзывных машин обещают заменить выпускной коллектор.