Отзывными стали автомобили, которые были проданы на рынке в период с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года.

Как говорится в сообщении Росстандарта, марка Toyota отзывает в РФ около 10 тыс. автомобилей VENZA из-за подушек безопасности.

В частности, в машинах требуется проверка проводки, проблемы с которой могут быть помехой срабатыванию боковых подушек безопасности при определенных видах столкновений.

Уточняется, что в автомобилях есть риск перетирания проводов датчика системы пассивной безопасности «SRS», который установлен в передней водительской двери и подключен к датчику системы подушек безопасности витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку.

В рамках отзыва будет проведена бесплатная проверка и при необходимости замена жгута проводов передней двери со стороны водителя.