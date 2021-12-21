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Серийный выпуск внедорожника Aurus Komendant начнётся до конца 2022 года

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Внедорожники российской люксовой марки намерены отправить на конвейер до конца следующего года.
О том, что серийный выпуск внедорожника Aurus Komendant начнётся до конца 2022 года рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Komendant, как и седаны, будут выпускать на производственной площадке в Алабуге, при этом специальные версии продолжат выпускать на предприятии НАМИ.

Презентация внедорожника должна состояться весной, при этом изначально планировалось, что его покажут на автошоу в Москве в 2020 году.

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