О появлении в модельной линейке люксового бренда внедорожника ранее сообщалось неоднократно, при этом точные сроки презентации не озвучивали.

Недавно глава Минпроторга Денис Мантуров, общаясь с журналистами «РИА Новости», рассказал, когда планируется представить внедорожник Aurus Komendant.

Оказалось, что внедорожник Aurus Komendant дебютирует весной 2022 года, хотя ранее предполагалось, что показ проведут в рамках Московского автосалона в 2020 году, однако из-за пандемии мотор-шоу было отменено.

Ранее были данные, что серийная сборка Komendant начнется во втором полугодии будущего года на предприятии в Елабуге, куда уже было инвестировано около 2 млрд рублей.

Первым на конвейер станет седан, после чего наладят выпуск внедорожника.