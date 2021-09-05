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Внедорожник Aurus Komendant дебютирует весной 2022 года

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О появлении в модельной линейке люксового бренда внедорожника ранее сообщалось неоднократно, при этом точные сроки презентации не озвучивали.
Недавно глава Минпроторга Денис Мантуров, общаясь с журналистами «РИА Новости», рассказал, когда планируется представить внедорожник Aurus Komendant.

Оказалось, что внедорожник Aurus Komendant дебютирует весной 2022 года, хотя ранее предполагалось, что показ проведут в рамках Московского автосалона в 2020 году, однако из-за пандемии мотор-шоу было отменено.

Ранее были данные, что серийная сборка Komendant начнется во втором полугодии будущего года на предприятии в Елабуге, куда уже было инвестировано около 2 млрд рублей.

Первым на конвейер станет седан, после чего наладят выпуск внедорожника.

Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

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