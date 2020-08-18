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Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

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Изображения нового внедорожника появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Запатентовал внешность новой люксовой новинки ФГУП НАМИ. Ранее в сети не раз публиковали шпионские фотографии автомобиля и судя по патентным изображениям, экстерьер и пропорции серийной версии будут аналогичными.

Дизайн Aurus Komendant выполнят в фирменной стилистике бренда, а в его основе, как уже сообщалось не раз, расположится платформа ЕМП.

Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

Сейчас известно, что внутренний индекс модели — ЕМП-4124. Она будет приводиться в движение гибридной установкой от седана Senat S600.

Речь идет об установке на базе 4,4-литрового ДВС мощностью 598 л.с. при 880 Нм крутящего момента.

Среди трансмиссий будет доступен 9-ступенчатый автомат, работающий с полноприводной системой.

Предположительно, Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в этом месяце.

Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

Aurus Aurus Komendant
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