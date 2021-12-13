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Новый кроссовер Nissan X-Trail может не появиться на рынке РФ в 2022 году

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Недавно в базе Росстандарта нашли ОТТС, которое раскрыло моторную гамму кроссовера.

Наряду с этим сообщалось, что автомобиль появится на российском рынке в первом полугодии 2022 года, но этого может и не произойти.

Как сообщила в понедельник «Российская газета», ссылаясь на представителей компании, новый кроссовер Nissan X-Trail может не появиться на рынке РФ в 2022 году.

Причины в компании не называют, но вероятнее всего это связано с глобальным дефицитом полуприводниковой продукции, из-за которой страдают все автопроизводители и не только.

Новые предварительные сроки выхода кроссовера пока не называют.

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nissan Nissan X-Trail
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