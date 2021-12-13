Недавно в базе Росстандарта нашли ОТТС, которое раскрыло моторную гамму кроссовера.

Наряду с этим сообщалось, что автомобиль появится на российском рынке в первом полугодии 2022 года, но этого может и не произойти.

Как сообщила в понедельник «Российская газета», ссылаясь на представителей компании, новый кроссовер Nissan X-Trail может не появиться на рынке РФ в 2022 году.

Причины в компании не называют, но вероятнее всего это связано с глобальным дефицитом полуприводниковой продукции, из-за которой страдают все автопроизводители и не только.

Новые предварительные сроки выхода кроссовера пока не называют.