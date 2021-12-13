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Кроссовер KIA Sportage нового поколения получит два двигателя на рынке РФ в 2022 году

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О моторной гамме кроссовера стало известно благодаря базе Росстандарта, где появилось одобрение типа транспортного средства на автомобиль новой генерации.

Кроссовер KIA Sportage нового поколения получит два двигателя на рынке РФ в 2022 году, и оба они будут бензиновыми. Речь идет о 2,0-литровом 150-сильном агрегате, который будет работать с переднеприводной системой и 6-скоростной механикой, а также о 2,5-литровом ДВС мощностью 190 л.с.

Для этого двигателя в качестве трансмиссии будет доступен восьмискоростной автомат и только полноприводная система, которую для первого двигателя можно заказывать за дополнительную плату.

Напомним, что производство кроссовера новой генерации организуют на заводе в Калининграде.

В отличие от актуальной версии помимо изменённой внешности и салона, модель будет длиннее на 175 мм, а колесная база вырастет на 85 мм.

Продажи KIA Sportage стартуют в первом полугодии 2022 года.

kia Kia Sportage
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