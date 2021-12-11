Производство внедорожника нового поколения для российского рынка уже стартовало, а теперь в компании озвучили предварительные сроки старта продаж.
Как выяснилось, новый внедорожник Nissan Pathfinder доберется на рынок РФ в начале 2022 года и будет представлен в четырех комплектациях.
В нашу страну кроссовер будет поставляться с предприятия завода компании в США.
В списке оснащенности нового Nissan Pathfinder будет множество электронных систем и помощников, при этом в моторной гамме заявлен только один двигатель, а именно 3,5-литровый агрегат.
Его мощность, работая в паре с 9-скоростным автоматом, составит 284 л.с., а показатель крутящего момента – 259 Нм.
Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ