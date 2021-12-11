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Новый внедорожник Nissan Pathfinder доберется на рынок РФ в начале 2022 года

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Производство внедорожника нового поколения для российского рынка уже стартовало, а теперь в компании озвучили предварительные сроки старта продаж.
Как выяснилось, новый внедорожник Nissan Pathfinder доберется на рынок РФ в начале 2022 года и будет представлен в четырех комплектациях.

В нашу страну кроссовер будет поставляться с предприятия завода компании в США.

В списке оснащенности нового Nissan Pathfinder будет множество электронных систем и помощников, при этом в моторной гамме заявлен только один двигатель, а именно 3,5-литровый агрегат.

Его мощность, работая в паре с 9-скоростным автоматом, составит 284 л.с., а показатель крутящего момента – 259 Нм.

Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ

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