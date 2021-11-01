Главная » Новости

Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ

Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

Nissan Pathfinder на российском рынке появится в начале 2022 года. Сейчас сборка внедорожника для нашего рынка ведется на американском предприятии компании в штате Теннесси.
В российских дилерских новое поколение Pathfinder будет предлагаться в четырёх комплектациях, причем уже в базовой будет 7 подушек безопасности, электрический подогрев лобового стекла и трехзонный климат-контроль.

Для Pathfinder в качестве опции можно будет заказать цифровую панель приборов с 12,3-дюймовм экраном, проекционный дисплей, панорамную крышу и салонное зеркало с экраном, на которых будет изображение с камеры заднего вида.

Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ

Для Nissan Pathfinder будет предлагаться только 3,5-литровый атмосферный ДВС, коробка передач предусмотрена только 9-ступенчатая автоматическая.

Предположительно мощность мотора для российского рынка с 284 л.с. снизят до 249 л.с. с целью снижения транспортного налога.

Напомним, новый Nissan Pathfinder был представлен в феврале текущего года. Модель внешне очень сильно изменилась и теперь похожа на рамный внедорожник, а не на большой семейный кроссовер.

Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ

nissan Nissan Pathfinder
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО