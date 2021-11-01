Началось производство нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder для рынка РФ

Nissan Pathfinder на российском рынке появится в начале 2022 года. Сейчас сборка внедорожника для нашего рынка ведется на американском предприятии компании в штате Теннесси.

В российских дилерских новое поколение Pathfinder будет предлагаться в четырёх комплектациях, причем уже в базовой будет 7 подушек безопасности, электрический подогрев лобового стекла и трехзонный климат-контроль.

Для Pathfinder в качестве опции можно будет заказать цифровую панель приборов с 12,3-дюймовм экраном, проекционный дисплей, панорамную крышу и салонное зеркало с экраном, на которых будет изображение с камеры заднего вида.

Для Nissan Pathfinder будет предлагаться только 3,5-литровый атмосферный ДВС, коробка передач предусмотрена только 9-ступенчатая автоматическая.

Предположительно мощность мотора для российского рынка с 284 л.с. снизят до 249 л.с. с целью снижения транспортного налога.

Напомним, новый Nissan Pathfinder был представлен в феврале текущего года. Модель внешне очень сильно изменилась и теперь похожа на рамный внедорожник, а не на большой семейный кроссовер.