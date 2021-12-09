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Компания Ford приняла заказов на электрические пикапы F-150 Lightning на три года вперёд

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В результате в компании приняли решение прекратить прием заказов.

Компания Ford приняла заказов на электрические пикапы F-150 Lightning на три года вперёд. Количество забронированных авто достигло показателя 200 тыс.

Это существенно превышает планируемые объемы производства.

Так, в компании планировали для начала выпускать 15 тыс. пикапов в год, и только в 2023 году нарастить объемы производства до 55 тыс. ед., а в 2024 году – до 80 тыс. За три года планировалось выпустить 150 тыс. F-150 Lightning.

Автопроизводитель не ожидал такого спроса, поэтому ему еще придется решать проблему высокого спроса и выпустить уже заказанные пикапы.

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