Кроссовер KIA Sportage нового поколения вызвал ажиотажный спрос в Южной Корее

На российском рынке новый KIA Sportage появится только в следующем году, а пока кроссовер показывает отличные результаты продаж в Южной Корее.

Как рассказали в компании, только в ноябре они продали 7 540 кроссоверов KIA Sportage, а это оказалось на 77% больше, чем в октябре и на 355% больше, чем в ноябре 2020 года.

В результате пятое поколение модели оказалось самым популярным по продажам в Южной Корее, обойдя Hyundai Tucson.

Стоит отметить, что в продаже кроссовер появился в середине лета. Он дебютировал с двумя силовыми установками мощность 180 и 186 л.с.

В России автомобиль тоже появится, но случится это в первой половине 2022 года. Производство кроссовера для российского рынка будет организовано на предприятии «Автотор».