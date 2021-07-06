В компании Kia решили рассекретить информацию о технических характеристиках пятого поколения кроссовера Kia Sportage.

Kia представила кроссовер Kia Sportage следующего поколения спустя месяц после того, как полностью рассекретила его внешность.

Как выяснилось, кроссовер нового поколения на старте продаж выйдет только с базовым бензиновым и дизельным моторами, тогда как другие ДВС, а также гибридные силовые установки станут доступны позднее. В продаже новинка появится в модификации с длинной или короткой базой, а одним из двигателей будет 1,6-литровый агрегат TGDI с четырьмя цилиндрами.

В паре с ними будет работать шестискоростная механическая КП, либо роботизированная коробка передач. Мощность силовой установки составит 180 л.с. при 264 Нм. Дизельная линейка представлена 2,0-литровым доработанным двигателем с турбиной.

Его отдача будет 186 л.с.,а показатель крутящего момента составит 416 Нм. Среди трансмиссии для этого мотора предложат только 8-ступенчатый автомат. Что касается других обнародованных данных, то кроссовер получил следующие габариты: 4660/1865/1660 мм, колесная база – 2755 мм.

В данном случае указали размеры стандартной версии, тогда как габариты удлиненного варианта пока не раскрыты. Объем багажного отделения составит 637 мм. Колесные диски для кроссовера будут иметь размер от 17 до 19 дюймов.

В салоне кроссовера, созданного на платформе N3 Sportage, будет 12-дюймовый экран мультимедийной системы и панели приборов, которые объединили под одним стеклом. Еще производитель предложит клиентам несколько вариантов режимов движения.

Также сообщается о том, что у кроссовера Kia Sportage нового поколения спереди будет подвеска со стойками McPherson, а сзади четырехрычажка.

В списке оснащенности будет множество современных систем безопасности и помощи водителю, в том числе и доработанные системы, которые доступны и для предшественника. В дальнейшем у кроссовера будет внедорожная и спортивная версия.