Бренд Chery представит четыре новинки на российском авторынке в 2022 году

Китайская компания намерена в следующем году расширить модельный ряд, официально представленный в России, в том числе и за счет выхода модели под брендом Exeed.

В следующем году автопроизводитель намерен запустить в продажу в стране четыре новинки, одна из которых это кроссовер Exeed LX. Он должен появится у дилеров в начале года.

Кроссовер Chery Tiggo 4 Prо становится второй новинкой, планируемой к выходу в РФ. По сути это будет обновленный вариант известного в России кроссовера Tiggo 4.

Среди полноценных новинок окажется еще купеобразный кроссовер Omoda 5. Для российского рынка эту модель могут переименовать.

Ну и последней новинкой станет кроссовер с электрической силовой установкой, но подробности не раскрываются.