Новый кроссовер EXEED LX появится на рынке РФ во втором квартале 2022 года

Китайская компания намерена представить на российском рынке новый кроссовер, и уже даже называют предварительные сроки его выхода.

Речь идет о компактной модели EXEED LX, которую планируется поставлять со второго квартала будущего года.

Спецификации российской версии, комплектации и стоимость в компании не раскрывают.

Этот кроссовер уже продается на китайском рынке, а что касается России, то компания недавно запустила продажи флагманского внедорожника VX.

Пока он доступен для предварительного заказа, тогда как полноценные продажи запланированы на 2 декабря.

В нашей стране новинка будет доступна с двухлитровым 249-сильным двигателем, работающим в паре с 7-скоростным роботом.