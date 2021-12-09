В РФ появился стартап КАМА, который будет выпускать одноименный электрокар «Кама-1»

Электрический кроссовер «Кама-1» показали в России ровно год назад, и теперь стало известно, кто займется его выпуском.
Как выяснили «Ведомости», выпуском электрокара займется дочерняя компания «КамАЗа» — АО «Кама», совладельцем которой стал Рубен Варданян.
Этот предприниматель и инвестор входит в список самых богатых людей нашей страны по версии Forbes. Недавно новый электрокар показывали в Сколково в рамках отдельной презентации для инвесторов.
Оказалось, что серийную версию прототипа планируют сделать больше и мощнее, чем было заявлено у концепта.
Помимо увеличенных размеров, кроссовер будет иметь 150-сильный двигатель и увеличенный до 450 км запас хода. Максимальная скорость автомобиля составит 150 км/ч.
Во сколько оценят электрокроссовер, пока сказать сложно. В прошлом году предварительную цену называли в пределах 1,2-1,4 млн рублей.
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