Концерн АВТОВАЗ озвучил способ приобрести новый автомобиль LADA напрямую с завода

Ситуация с нехваткой электронных компонентов серьезно сказывается на наличие автомобилей и производственных планах производителей.

В связи с этим в России стали дорожать новые машины, а купить их у дилеров без дополнительного оборудования очень сложно. Но, как оказалось, есть способ приобрести LADA напрямую с завода.

Как выяснил портал «Лада.онлайн», ссылаясь на представителя АвтоВАЗа, существует способ приобрести новый автомобиль LADA напрямую с завода, но это особый случай и воспользоваться им могут только сотрудники компании.

Им доступна покупка Лады без наценок и честной скидкой. В прошлом году, например, сотрудники АвтоВАЗа могли приобрести машину со скидкой до 6% и в кредит без процентов, но с первоначальным взносом в размере 50%.

«Продажа автомобилей осуществляется только официальными дилерами LADA. Актуальный список официальных дилеров Вы можете посмотреть на сайте lada.ru»,- рассказал представитель АвтоВАЗа.