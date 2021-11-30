Концерн АВТОВАЗ не планирует продавать модели LADA с обязательным допоборудованием

Во время дефицита новых автомобилей дилерские центры очень агрессивно навязывают своим покупателям «допы». Порой их стоимость доходит до 1 млн рублей, если это премиальная иномарка и до 100 тыс. рублей, если автомобиль отечественного производства.

Федеральная антимонопольная служба проверила «АвтоВАЗ» на наличие обязательных дополнительных аксессуаров для новых авто.

Ранее сообщалось, что в дилерских центрах Lada все автомобили будут доступны с дополнительным оборудованием, изначально планировалось их добавлять с 15 ноября, но потом решение перенесли на 1 декабря.

На заявление «АвтоВАЗа» обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Они устроили проверку автопроизводителю, после чего компания отказалась обязывать официальных представителей навязывать покупателям «допы» за дополнительную плату.

При этом новые варианты комплектаций (с дополнительным пакетом опций) все-таки появятся в дилерских центрах, однако будут доступны модели и без них.