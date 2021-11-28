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Опубликованы первые изображения нового флагманского кроссовера от Porsche

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Согласно последним данным инсайдеров, в компании Porsche решили выпустить новый флагманский кроссовер.

Речь идет о полноразмерной модели, которая на рынке составит конкуренцию Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Информации о новинке пока мало, но дизайнеры портала «Колеса.ру» решили создать рендерные изображения, показав собственное видение автомобиля.

Семиместный кроссовер показали в стиле Taycan. Предполагается, что новинка не будет доступна с ДВС.

Вероятно флагман будет оснащен гибридными и электрическими установками с большим запасом хода.

Опубликованы первые изображения нового флагманского кроссовера от Porsche

 

 

Компания Porsche готовит к выпуску новый флагманский кроссовер

porsche
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