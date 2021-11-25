АВТОВАЗ снова увеличит цены на автомобили LADA с 1 декабря 2021 года

Российский автогигант намерен со следующего месяца снова повысить стоимость своих автомобилей.
Об очередном удорожании стало известно порталу «Лада.Онлайн», где ссылаются на письмо АвтоВАЗа дилерам.
Если это так, то в декабре АВТОВАЗ поднимет стоимость уже седьмой раз за год. Уточняется, что с 1 декабря цены поднимутся на Гранту, которая станет дороже на 7 тыс. рублей.
8 тыс. рублей прибавит в цене XRAY и Niva Legend, 9 тыс. рублей — Niva Travel и 10 тыс. рублей — Vesta, XRAY Cross и Largus.
Кроме этого, станут дороже и коммерческие модели VIS. Их стоимость поднимется на 8-10 тыс. рублей.
Запуск обновленной модели LADA Vesta ожидается весной 2022 года