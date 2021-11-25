Главная » Новости

АВТОВАЗ снова увеличит цены на автомобили LADA с 1 декабря 2021 года

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

Российский автогигант намерен со следующего месяца снова повысить стоимость своих автомобилей.

Об очередном удорожании стало известно порталу «Лада.Онлайн», где ссылаются на письмо АвтоВАЗа дилерам.

Если это так, то в декабре АВТОВАЗ поднимет стоимость уже седьмой раз за год. Уточняется, что с 1 декабря цены поднимутся на Гранту, которая станет дороже на 7 тыс. рублей.

8 тыс. рублей прибавит в цене XRAY и Niva Legend, 9 тыс. рублей — Niva Travel и 10 тыс. рублей — Vesta, XRAY Cross и Largus.

Кроме этого, станут дороже и коммерческие модели VIS. Их стоимость поднимется на 8-10 тыс. рублей.

Запуск обновленной модели LADA Vesta ожидается весной 2022 года

lada
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО