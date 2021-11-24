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Новый Range Rover появится на российском рынке весной 2022 года

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Пятое поколение внедорожника было представлено месяц назад, но уже известно, когда модель доберется до российского рынка.

Как выяснилось, новый Range Rover появится на российском рынке весной 2022 года. В нашей стране автомобиль будет представлен со стандартной и длинной колесной базой.

Моторная гамма в РФ будет представлена новым бензиновым мотором V8. Его мощность составит 530 л.с., а показатель крутящего момента 750 Нм.

В режиме Dynamic Launch внедорожник до первой сотни ускорится за 4,6 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Также новый Range Rover можно будет купить с трёхлитровым двигателем с показателем крутящего момента 700 Нм, и дизельным 249-сильным агрегатом. Все двигатели работают с 8-скоростным автоматом ZF.

В РФ стоимость на внедорожник Range Rover нового поколения превысила 34 млн рублей

Range Rover
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