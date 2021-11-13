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В РФ стоимость на внедорожник Range Rover нового поколения превысила 34 млн рублей

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Новейший Range Rover официально на российском рынке появится только весной следующего года.

Российское представительство Jaguar Land Rover пока не спешит называть цены на премиальный внедорожник, так как до старта продаж может много чего измениться.

Но несмотря на это дилерские центры уже принимают заказы на роскошный британский внедорожник пятого поколения.

Об этом стало известно от пользователей форума Range Rover, где был опубликован прайс автомобиля в комплектации First Edition.

Согласно прайсу, московские дилеры готовы отдать автомобиль за 34 млн рублей. Конечно нельзя исключать что это фейк, но в России всегда может найтись покупатель, который готов заплатить две, а то и три цены за право быть первым владельцем.

Стоит отметить, что в Германии за Range Rover дилерские центры просят 121 тысячу евро, что в пересчете составляет почти 9,8 млн рублей.

В РФ стоимость на внедорожник Range Rover нового поколения превысила 34 млн рублей

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