Компания KIA представит кроссовер KIA Niro новой генерации 25 ноября 2021 года

Кроссовер стал мощнее и получил современные дизайнерские решения марки.

Обновление автомобиль Kia Niro получил еще в 2019 году, а теперь пришло время смены поколения.

Он будет представлен на выставке Seoul Mobility Show 25 ноября. За несколько дней до мировой премьеры был официально анонсирован новый Niro.

После Concept EV9 это уже вторая модель Kia, которая будет представлена ​​в ноябре 2021 года. Новый Niro должен поступить в продажу в первой половине 2022 года.

Многие детали еще не различимы в опубликованных рендерах. По заявлению производителя, новый Niro будет оформлен в стиле бренда Opposites United. Двухцветная окраска должна быть визуальной изюминкой. Передняя часть выглядит агрессивнее, чем раньше.

Световые элементы создают непрерывную световую полосу, а еще у нового Kia Niro стали более привлекательными дневные ходовые огни.

В салоне применили решения как у EV6 и Concept EV9. К ним относятся два дисплея (комбинация приборов и сенсорный экран), подключенные под общим покровным стеклом, а также широкая слегка приподнятая центральная консоль.

Нынешний Niro доступен как полный гибрид, подключаемый гибрид и чисто электрический автомобиль, вероятно в новом поколении будут представлены такие же версии, но возможно с измененной мощностью или крутящим моментом.