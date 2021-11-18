Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

Kia и Hyundai вкладывают значительные средства в будущее электромобилей, и основополагающим моментом в этом является новая модульная платформа E-GMP материнской компании, предназначенная для автомобилей с аккумуляторными батареями.

Архитектура уже породила Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а следующими в очереди станет два больших роскошных внедорожника, которые, по сути, анонсированы концептами Kia EV9 и Hyundai Seven, представленными на этой неделе на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе.

Концепт Hyundai Seven, может похвастаться просторным трансформируемым салоном, а еще в нем органы управления, которые складываются, когда автомобиль находится в автономном режиме.

«Обтекаемая линия крыши, длинная колесная база и плоский пол, который простирается до третьего ряда, открывают новые возможности для оформления салона премиального авто», — говорит представитель Hyundai.

Кроме того, концепция может похвастаться консолью Universal Island, специально разработанной бытовой техникой и многофункциональным графическим пользовательским интерфейсом Smart Hub.

На крыше имеется панорамный экран, который не только отображает различный контент в зависимости от вкусов находящихся в салоне, но также может изменить общую внутреннюю атмосферу, чтобы обеспечить максимальное расслабление.

Kia Concept EV9 с колесной базой 3,1 метра также может похвастаться салоном, напоминающим салон, в котором особое внимание уделяется благополучию пассажиров.

Интерактивный 27-дюймовый дисплей отправляет EV9 из реального мира в виртуальный, одновременно выполняя роль главного центра для водителя и пассажиров, включая мультимедийные функции, климат-контроль и функции обеспечения комфорта.

Концептуальные автомобили Kia EV9 и Hyundai Seven представляют собой предварительные версии будущих серийных автомобилей, но, конечно же, они пока не будут предлагать полностью автономные возможности вождения.