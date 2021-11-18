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Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

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Kia и Hyundai вкладывают значительные средства в будущее электромобилей, и основополагающим моментом в этом является новая модульная платформа E-GMP материнской компании, предназначенная для автомобилей с аккумуляторными батареями.

Архитектура уже породила Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а следующими в очереди станет два больших роскошных внедорожника, которые, по сути, анонсированы концептами Kia EV9 и Hyundai Seven, представленными на этой неделе на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе.

Концепт Hyundai Seven, может похвастаться просторным трансформируемым салоном, а еще в нем органы управления, которые складываются, когда автомобиль находится в автономном режиме.

 

 «Обтекаемая линия крыши, длинная колесная база и плоский пол, который простирается до третьего ряда, открывают новые возможности для оформления салона премиального авто», — говорит представитель Hyundai.

Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

Кроме того, концепция может похвастаться консолью Universal Island, специально разработанной бытовой техникой и многофункциональным графическим пользовательским интерфейсом Smart Hub.

На крыше имеется панорамный экран, который не только отображает различный контент в зависимости от вкусов находящихся в салоне, но также может изменить общую внутреннюю атмосферу, чтобы обеспечить максимальное расслабление.

Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

Kia Concept EV9 с колесной базой 3,1 метра также может похвастаться салоном, напоминающим салон, в котором особое внимание уделяется благополучию пассажиров.

Интерактивный 27-дюймовый дисплей отправляет EV9 из реального мира в виртуальный, одновременно выполняя роль главного центра для водителя и пассажиров, включая мультимедийные функции, климат-контроль и функции обеспечения комфорта.

Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

Концептуальные автомобили Kia EV9 и Hyundai Seven представляют собой предварительные версии будущих серийных автомобилей, но, конечно же, они пока не будут предлагать полностью автономные возможности вождения.

Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9 Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9 Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9 Kia представила новый электрический кроссовер Kia Concept EV9

kia Kia Concept EV9
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