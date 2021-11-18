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Компания Subaru в 2022 году привезет в Россию три новые модели

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Для российского рынка автопроизводитель подготовил несколько новинок, о которых рассказали в пресс-службе компании.

В следующем году россиян порадуют тремя новинками, среди которых обновленные модели. Первой новой моделью становится кроссовер Forester, переживший рестайлинг.

Обновленная версия пятого поколения получила измененную внешность и даже обновления в техническом плане.

В середине лета планируется запустить продажи и нового поколения спорткара Subaru WRX.

Примерно в это же время на рынок выйдет специальная версия компактного кроссовера Subaru XV. Подробности о новинках в компании пока не раскрывают.

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