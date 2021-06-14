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Представлен кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года

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Subaru на домашнем рынке представила рестайлинговую версию кроссовера Forester. Модель компания обновила через три года после дебюта на рынке США.
Больших изменений в Forester не произошло и самые явные видны в экстерьере. Там была изменена головная оптика, причем форма и размеры светодиодных ходовых огней остались без изменений.

Также изменили радиаторную решетку м передний бампер, а сзади Forester остался прежним.

Представлен кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года

Салон вовсе не трогали, но установили обновлённую систему EyeSight, которая теперь оснащается стереокамерой с более широким углом обзора и доработанным программным обеспечением.

В рестайлинговом Forester была еще доработана подвеска, но моторная гамма на японском рынке осталась без изменений.

На домашнем для компании рынке полноприводный кроссовер будет по-прежнему предлагаться с гибридной силовой установкой, созданной на 2,0-литровом атмосферном моторе мощностью 145 л.с. и 14-сильным электрическим двигателем.

Представлен кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года

Также Forester можно заказать с 1,8-литровым турбомотором со 177-сильной отдачей. Не зависимо от силового агрегата кроссовер комплектуется вариатором и системой полного привода.

В Японии продажи обновленного Forester начнутся в августе, а на российском рынке модель должна появится к концу года.

subaru Subaru Forester
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