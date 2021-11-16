General Motors перестанет оснащать внедорожники и пикапы подогревом сидений

Нехватка полупроводников и комплектующих для автопроизводителей приводит к тому что новые автомобили продаются без важных опций.

Так, недавно Tesla начала отгружать клиентам электрокары без USB портов и рабочей беспроводной зарядки для смартфонов.

Накануне стало известно, что Chevrolet и GMC временно не будет свои автомобили оснащать электроподогревом сидений и рулевого колеса.

В качестве компенсации американская компания заказчикам предоставить скидку на автомобиль 500 долларов.

Нововведение затронуло более десяти моделей Chevrolet и GMC, большинство из них являются кроссоверами и внедорожниками.

Как долго продлится дефицит комплектующих никто не знает, но некоторые эксперты прогнозируют, что он может прекратиться во второй половине 2022 года, но другие считают, что дефицит будет наблюдаться и в 2023 году.