Tesla начала поставлять клиентам свои автомобили без портов USB для зарядки устройств

Об отсутствии USB-портов в электрокарах клиентов никто не предупреждал, и для них это было большим удивлением.

Издание Electrek на одном из форумов обратило внимание на жалобы владельцев Tesla Model 3 и Model Y.

Они рассказали, что получили новые автомобили, а в них не работает беспроводная зарядка и отсутствуют порты USB-C.

Причем отверстия для портов есть, а USB-C нет. Такие жалобы стали появляться на автомобили, полученные после 11 ноября, причем клиентов автопроизводитель не предупреждал.

Но как оказалось, некоторые покупатели все-таки получили предупреждения. В пресс-службе Tesla сообщили, что порты отсутствуют из-за глобального дефицита комплектующих.

Автовладельцам советуют в декабре посетить сервисные центры и установить USB-C и кабель питания на беспроводную зарядку, но пока это предложение было озвучено в устной форме, когда именно появятся недостающие комплектующие в Tesla не сообщают.