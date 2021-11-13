Опубликован ТОП-10 самых продаваемых европейских машин в РФ за 9 месяцев 2021 года

Автомобили европейских марок занимают большую долю в продажах на российском рынке.

За три квартала этого года россияне купили 346,5 тыс. европейских машин, что на 12,2% выше показателей 2020 года.

Их доля в продажах составила 30%, сообщают аналитики «Автостат». Возглавляет ТОП-10 самых продаваемых европейских машин в РФ за 9 месяцев 2021 года Volkswagen Polo, у которого объемы продаж сократились на 5% и составили 39,7%.

Второе место занимает Skoda Rapid с показателем 33,9 тыс. ед., что на 40% больше.

Кроссовер Renault Duster (29,8 тыс. ед.; +40%) находится в тройке лидеров, а четвертое и пятое место заняли Volkswagen Tiguan (25,9 тыс. ед.; +9%) и Renault Logan (22,5 тыс. ед.; +4%).

Следом за ними в ТОП-10 оказались:

Renault Sandero (17,5 тыс. ед.; -5%),

Skoda Karoq (15,3 тыс. ед.; +56%),

Renault Kaptur (14,2 тыс. ед.; -0,2%),

Renault Arkana (13,7 тыс. ед.; +17%),

Skoda Kodiaq (13,4 тыс. ед.; +7%).