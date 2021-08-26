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За последние 2 года Volkswagen Polo в России подорожал в 1,5 раза

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Популярный на российском рынке автомобиль подорожал в 1,5 раза, в том числе и по причине смены поколений.

Немецкий Volkswagen Polo в России сейчас продается по цене от 986 900 до 1 383 900 рублей и представлен в 10 различных вариантах с двумя силовыми установками.

В период с июня 2019 года по август 2021 года его минимальная стоимость увеличилась на 47,1% или 316 тыс. рублей.

Максимальная цена выросла на 44,9% или 429 тыс. рублей. Как отметили эксперты сайта «Цена Авто», за последнее время рост цен на модель заметно ускорился, ведь в период с июля 2017-го по июнь 2019-го минимальная цена выросла на 5,5% или 71 тыс. рублей, а максимальная – на 8,2% или 49 тыс. рублей.

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