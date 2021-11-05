Автомобильные компании уже опубликовали статистику по продажам своих авто за октябрь.

Рассмотрев итоги продаж российских бестселлеров, аналитики «Автостат» пришли к выводу, что LADA Vesta третий месяц подряд лидирует на авторынке России в 2021 году.

В октябре продажи LADA Vesta составили 10 261 экземпляр, что больше чем у других бестселлеров, а именно LADA Granta и Kia Rio.

Последние были проданы в количестве 7 273 и 6 983 ед. Если рассматривать объёмы продаж этих моделей за 10 месяцев этого года, то лидерство оказывается за Грантой с показателем 98 259 ед.

Веста находится на втором месте с результатом 93 121 ед., ну и Kia Rio стала третьей — 70 203 шт.