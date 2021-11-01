9 автобрендов подняли цены на автомобили в России с 1 ноября 2021 года

Новые автомобили на российском рынке продолжают дорожать, о чем говорят данные аналитиков и экспертов, которые следят за изменением прайсов на машины.

Так, недавно выяснилось, что с 1 ноября 2021 года в России 9 автобрендов подняли цены на автомобили в России, а в их числе и российский УАЗ. У последнего выросла стоимость на весь модельный ряд.

Прибавили в цене и иномарки, а именно Chery, Geely, Jeep и Suzuki, а также Peugeot, Toyota, Jeep и Citroen.

Автопроизводители Peugeot, Toyota, Jeep и Citroen изменили прайсы на несколько моделей, а у Chery, Geely, Jeep и Suzuki подорожал почти весь модельный ряд официально представленный в нашей стране.

Как отметили журналисты Autonews.ru, которые опросили участников автомобильного рынка, рост стоимости новых машин связан с продолжающимся дефицитом полупроводниковой продукции и ограничениями на заводах.