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Автозавод УАЗ увеличил цены на весь модельный ряд в РФ с 1 ноября 2021 года

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Ульяновский автозавод в этом году повышает стоимость своих автомобилей, как и большинство других компаний, не впервые.

На этот раз измененный прайсы на сайте были замечены 1 ноября. Автозавод УАЗ повысил цены на весь модельный ряд в РФ с 1 ноября 2021 года, причем максимальная сумма удорожания составила 110 тыс. рублей.

При этом минимальная сумма составила 35 тыс. рублей. На столько стала дороже максимальная версия Хантера, а также две комплектации Буханки («Комби» и «Бортовой автомобиль»). Пикап компании прибавил в цене 45 тыс. рублей, как и Буханка в других версиях.

Также стали дороже и коммерческие автомобили Профи, ценник на которые увеличился на 65 тыс. рублей.

А вот наиболее заметные изменения в ценниках получил Патриот, который в зависимости от комплектации стал дороже на 45-110 тыс. рублей.

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