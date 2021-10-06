Опубликованы данные по продажам новых автомобилей марки Kia за сентябрь.

Бренд в России оказался лидером среди иномарок. В прошлом месяце таких авто было продано 17 037 штук, что на 16% меньше.

Самой продаваемой моделью является Rio с показателем 6635 ед., а это на 15% хуже показателя сентября 2020 года. Второй самой продаваемой моделью марки стала Kia K5. Это седан показал положительную динамику продаж на 29% до 2 298 проданных экземпляров.

Третье место занял Sportage — 1860 ед. (-36%). Следующим в списке находится Sorento — 1820 экземпляров (+26%).

А вот на пятой строчке оказался Cerato, реализованный в количестве 1 325 штук, что на 15% меньше чем годом ранее. Из общего объема было продано 827 экземпляров обновлённой версии седана.

Обновленный Kia Cerato успешно стартовал на рынке России, установив рекорд по продажам за месяц в 2021 году.