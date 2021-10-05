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KIA в октябре подняла цены на свои автомобили в РФ девятый раз за 2021 год

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На официальном сайте компании в октябре изменились прайсы на некоторые автомобили.

Новые ценники у автомобилей марки KIA появляются не впервые. В октябре компания подняла цены на свои автомобили в РФ девятый раз за 2021 год.

На этот раз модели стали дороже на 10-30 тыс. рублей, но изменения коснулись только Rio и Rio x, хэтчбека Picanto и семейства Ceed.

Последнее скоро получит обновление, о чем уже сообщалось. Так, Picanto теперь продается по цене на 10 тыс. рублей дороже, а Ceed, Ceed SW, ProCeed и XCeed стали дороже на максимальные 30 тыс. рублей.

 

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