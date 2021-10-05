Компания KIA анонсировала в РФ обновлённое семейство моделей KIA Ceed 2022

Автомобиль KIA Ceed 2022 модельного года получил ОТТС, о чем рассказали в компании.

Модели обновленного семейства были сертифицированы на территории РФ, а значит уже скоро они должны появиться в продаже. В KIA пока не сообщают ни стоимость, ни сроки старта продаж.

Однако известно, что автомобиль обновленного модельного года будут иметь некоторые изменения в салоне и экстерьере, а также получат новые системы безопасности.

Но самым главным изменением станет появление нового двигателя. Так, KIA Ceed 2022 модельного года будет представлен с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 7-скоростным роботом. Также остался в строю и 1,6-литровый 128-сильный мотор.

Ему пару составляет шестискоростной автомат. У модели XCeed в линейке двигателей заявлен 1,5 и 1,6-литровый двигатели мощностью 150 и 200 л.с.

Среди трансмиссии будет только 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.