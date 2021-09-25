Минимальная цена на Volkswagen Tiguan выросла на 500 тыс. рублей за 2 года

Специалисты посчитали, как изменились цены на один из востребованных автомобилей на российском рынке.

Речь идет о кроссовере Volkswagen Tiguan, который за последние два года серьезно подорожал. Например, базовая цена Volkswagen Tiguan стала больше на 500 тыс. рублей или 33,4%.

Максимальная стоимость этого автомобиля увеличилась на 601 тыс. рублей или 23,1%. Отмечается, что наибольшее удорожание модели было зафиксировано в прошлом году.