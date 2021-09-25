Главная » Новости

Минимальная цена на Volkswagen Tiguan выросла на 500 тыс. рублей за 2 года

Просмотров 28 Опубликовано Обновлено

Специалисты посчитали, как изменились цены на один из востребованных автомобилей на российском рынке.

Речь идет о кроссовере Volkswagen Tiguan, который за последние два года серьезно подорожал. Например, базовая цена Volkswagen Tiguan стала больше на 500 тыс. рублей или 33,4%.

Максимальная стоимость этого автомобиля увеличилась на 601 тыс. рублей или 23,1%. Отмечается, что наибольшее удорожание модели было зафиксировано в прошлом году.

Кроссовер Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию Tiguan Urban Sport

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО