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Кроссовер Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию Tiguan Urban Sport

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Российское подразделение немецкой компании представило на рынке новую версию кроссовера Tiguan.

Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию с названием Tiguan Urban Sport, в которой модель будет отличаться элементами во внешности и салоне.

В экстерьере кроссовера будут черные элементы, в числе которых черные колесные диски, а в салоне предложат металлические накладки на педали и комбинированную отделку.

Основой для специальной версии стала комплектация Status, в которой кроссоверы доступны только с приводом на все колеса.

Двигатель у Tiguan Urban Sport может быть 1,4-литровый 150-сильный или 2,0-литровый мощностью 180 л.с. Среди трансмиссий для первого будет шестискоростной робот, а для второго – семиступенчатая роботизированная КП.

Стоимость специальной версии стартует от 2 459 900 рублей.

Кроссовер Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию Tiguan Urban Sport Кроссовер Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию Tiguan Urban Sport Кроссовер Volkswagen Tiguan получил в РФ новую спецверсию Tiguan Urban Sport

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